Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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15.04.2026 15:23:34
EU chief urges bloc-wide push on age verification app to protect children online
EU chief calls for a bloc-wide push on an age verification app to protect children online. If enforced, users will have to prove their age to access legally restricted sites.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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