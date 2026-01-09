Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
09.01.2026 12:47:21
EU countries green light Mercosur free trade deal
A majority of EU member states have voted in favor the long-awaited Mercosur trade agreement with South American countries. Farmers in a number of member states have protested the deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
