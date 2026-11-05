Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
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05.11.2026 20:35:22
EU court says CBD foods need approval for sale before they can be certified organic
The EU's top court says CBD foods cannot be certified organic without approval for sale. The ruling concerns a cannabis compound whose use in food requires authorization, including before organic certification.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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