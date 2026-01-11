KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
11.01.2026 14:13:00
EU-Cyberagentur nutzt heimlich KI für Berichte - und fliegt auf
Verantwortliche der EU-Cybersicherheitsagentur Enisa räumen ein, dass zwei ihrer Berichte zahlreiche halluzinierte Quellen enthielten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!