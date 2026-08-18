Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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18.08.2026 06:00:14
EU defence executives are no longer as safe as they were
The threat of violence loomed over European business leaders in the 1970s and 1980s — and today’s CEOs must learn to live with it againWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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