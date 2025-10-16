16.10.2025 06:08:38

EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten sollen nach dem Willen der Europäischen Kommission bis Ende des kommenden Jahres erhebliche Fortschritte bei der Drohnenabwehr erzielen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sehen Aufrüstungspläne der Brüsseler Behörde vor, dass die Staats- und Regierungschefs noch in diesem Jahr eine entsprechende Initiative billigen, die vor allem vor russischen Drohnen schützen soll. Danach könnte die gemeinsame Beschaffung von Überwachungssystemen und Abwehrtechnik beginnen. Erste Teile des Systems sollen dann bereits bis Ende 2026 einsatzfähig sein, das gesamte bis Ende 2027.

"Die jüngsten wiederholten Verletzungen des Luftraums von EU-Mitgliedstaaten haben die Dringlichkeit verdeutlicht, eine flexible, reaktionsschnelle und moderne europäische Fähigkeit zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge zu schaffen", heißt es in dem Fahrplan, der an diesem Donnerstag von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius vorgestellt werden soll./aha/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- ATX schließt im Minus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gab etwas nach. Die Wall Street zeigte sich uneinheitlich. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
