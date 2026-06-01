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01.06.2026 21:20:38
EU einig: Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union macht den Weg für Rückkehrzentren in Drittstaaten und die Verschärfung weiterer Asylregeln frei, um mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Das sieht eine Einigung vor, die Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer nach Angaben der derzeitigen zyprischen EU-Ratspräsidentschaft am Abend erzielten./tre/DP/he
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