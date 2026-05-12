Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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12.05.2026 06:32:38
EU-Einigung: Mehr wichtige Medikamente in Europa herstellen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen Engpässe bei lebenswichtigen Medikamenten in der EU haben sich Unterhändler in Brüssel auf Regeln geeinigt, um die Produktion von Arzneimitteln leichter mit öffentlichen Geldern unterstützen zu können. Das teilten die Vertreter des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten mit./wea/DP/zb
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