Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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13.10.2026 22:35:26
EU enlargement: European Commission tables reforms to prepare bloc for new members
The European Commission is proposing earlier access to EU markets for candidate countries, new voting rules to reduce vetoes and extra safeguards for a bigger bloc. But is the reform fair — or even feasible?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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