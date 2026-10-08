CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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08.10.2026 06:37:44
EU envoy lands in China for last-ditch talks over car exports
Brussels blames Beijing’s surging exports for the loss of tens of thousands of manufacturing jobsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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