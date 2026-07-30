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30.07.2026 14:45:38
EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht vor dem Krieg
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht vor dem Krieg gegen Russland. Wehrfähige Ukrainer profitieren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern künftig nicht mehr von vereinfachten Aufnahmeregeln, wie ein Sprecher nach einem entsprechenden Beschluss des Rates der Mitgliedstaaten sagte./tre/DP/jha
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