Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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20.07.2026 12:00:03
EU fines AliExpress €550mn for failing to prevent sale of illegal goods
Record penalty under bloc’s Digital Services Act comes amid broader crackdown on Chinese ecommerce platformsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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