Fines Aktie

Fines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005

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28.05.2026 18:55:19

EU fines Temu €200M over unsafe toys, non-compliant products

EU regulators said Temu failed to identify and assess the systemic risks of illegal products' on its platform and the harm they posed to consumers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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