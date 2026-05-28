Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
|
28.05.2026 18:55:19
EU fines Temu €200M over unsafe toys, non-compliant products
EU regulators said Temu failed to identify and assess the systemic risks of illegal products' on its platform and the harm they posed to consumers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!