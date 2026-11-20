ANTALYA (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem geplanten Ende der UN-Klimakonferenz hat sich die EU frustriert über den Verhandlungsstand geäußert. Was gegenwärtig als Entwurf einer Abschlusserklärung auf dem Tisch liege, sei "nicht akzeptabel", erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Vormittag in Antalya aus EU-Verhandlungskreisen. Mit solchen Ergebnissen könne man sich nicht zu Hause bei den europäischen Wählern blicken lassen. "Dies darf keine Klimakonferenz für fossile Brennstoffe werden", hieß es warnend.

Auf dem Mammuttreffen, das planmäßig um 18.00 Uhr endet (16 Uhr MEZ), sind knapp 200 Staaten vertreten. Bis zuletzt gab es Streit in zentralen Feldern, deswegen zeichnet sich wie schon in den vergangenen Jahren eine Verlängerung ab.

In dem letzten veröffentlichten Entwurf für eine Abschlusserklärung, den die Konferenzleitung veröffentlicht hat, wird etwa der Ausstieg aus Öl , Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf. Klimaschützer nannten dies einen "riesigen Rückschritt".

Umweltminister als Vermittler gefragt

Bundesumweltminister Carsten Schneider ist im Tagesverlauf erneut als Vermittler ("Facilitator") im Auftrag der Konferenzleitung aktiv, gemeinsam mit dem indischen Umweltminister Bhupender Yadav. Gespräche sind unter anderem mit Entwicklungsstaaten, der Afrikanischen Gruppe, Russland, der Arabischen Gruppe sowie den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten geplant. Es geht dabei darum, mögliche Kompromisslinien auszuloten./xxzz/DP/jha