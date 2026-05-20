20.05.2026 14:18:40

EU genehmigt 1,3 Mrd EUR deutsche Beihilfe für erneuerbaren Wasserstoff

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat eine mit 1,3 Milliarden Euro ausgestattete deutsche Beihilferegelung für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff genehmigt. Über das Instrument "Auctions-as-a-Service" (Auktionen als Dienstleistung) der Europäischen Wasserstoffbank soll die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff im Rahmen der 2026 abgeschlossenen Auktion unterstützt werden. Beitragen werde die Regelung dazu, die Dekarbonisierung der EU-Industrie zu beschleunigen gemäß dem Ziel des Deals für eine saubere Industrie sowie den Zielen der EU-Wasserstoffstrategie. Außerdem werde sie dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland zu verringern, gemäß dem Ziel des REPowerEU-Plans, teilte die EU-Kommission mit.

Deutschland hatte bei der EU-Kommission eine geplante Regelung angemeldet, mit der die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff über das Instrument "Auktionen als Dienstleistung" der Europäischen Wasserstoffbank gefördert werden soll. Mit der nun genehmigten Regelung sollen der Aufbau von bis zu 1 000 Megawatt installierter Elektrolysekapazität und die Erzeugung von bis zu 10 Millionen Tonnen erneuerbarem Wasserstoff gefördert werden. Schätzungen zufolge dürfte dadurch die Emission von bis zu 55 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)

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