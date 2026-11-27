Allfunds Group Aktie
WKN DE: A3CNAB / ISIN: GB00BNTJ3546
|Milliardendeal
|
27.11.2026 16:06:43
EU genehmigt Allfunds-Übernahme durch die Deutsche Börse - Aktie im Fokus
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die EU-Kommission den Zukauf der spanisch-britischen Fondsplattform für 5,3 Milliarden Euro ohne Auflagen freigegeben. Die Deutsche Börse erwartet den Vollzug nun für das erste Quartal 2027. Es fehlen noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden.
Deutsche Börse und Allfunds hatten sich im Januar auf die Übernahme in bar und Aktien geeinigt.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,47 Prozent höher bei 318,70 Euro.
DJG/mgo/uxd
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allfunds Group PLC Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Allfunds Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allfunds Group PLC Registered Shs
|9,94
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.