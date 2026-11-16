UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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16.11.2026 11:46:39
EU genehmigt Commerzbank-Übernahme durch Unicredit
DOW JONES--Die EU hat grünes Licht für die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit gegeben. Wie die Europäische Kommission mitteilte, ist die geplante Übernahme nach der EU-Fusionskontrollverordnung "ohne Auflagen genehmigt" worden. Die EU-Kommission sei zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") "zu keinerlei wettbewerbsrechtlichen Bedenken" führe. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Kontrollübernahme bereits Mitte Oktober genehmigt.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 05:46 ET (10:46 GMT)
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