02.09.2026 11:51:38

EU genehmigt deutsche Milliarden für Gaskraftwerke

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf den Bau neuer Gaskraftwerke mit einem Milliardenpaket fördern. Die EU-Kommission gab grünes Licht für die geplante Unterstützung mit bis zu 35 Milliarden Euro./hrz/DP/jha

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