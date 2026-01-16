Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

Zulassungen erhalten 16.01.2026 16:14:41

EU genehmigt dritte Indikation für Bayers Augenmedikament Eylea - Aktie verliert dennoch

Bayer bekommt für sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Version (8mg) die Zulassung für eine dritte Indikation in der Europäischen Union.

Brüssel gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharmakonzern in Berlin mitteilte.

Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. Laut zulassungsrelevanter Studie benötigten 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit ein zuletzt zugewiesenes verlängertes Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.

Die Bayer-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,71 Prozent im Minus bei 41,38 Euro.

DOW JONES

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 10,90 4,81% Bayer AG (spons. ADRs)
Bayer 44,07 5,14% Bayer

