Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Zulassungen erhalten
|
16.01.2026 16:14:41
EU genehmigt dritte Indikation für Bayers Augenmedikament Eylea - Aktie verliert dennoch
Brüssel gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharmakonzern in Berlin mitteilte.
Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. Laut zulassungsrelevanter Studie benötigten 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit ein zuletzt zugewiesenes verlängertes Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.
Die Bayer-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,71 Prozent im Minus bei 41,38 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
06.01.26
|Bayer-Aktie mit Vorzeichenwechsel: Bayer-Krebsmittel auf Erfolgskurs - Breakthrough-Therapy-Status für Sevabertinib (Dow Jones)
|
04.12.25
|Bayer-Aktie tiefer: Bayer startet 2a-Studie mit Nierenmedikament (Dow Jones)
|
02.12.25
|Bayer-Aktie mit Kurssprung: Supreme Court-Prüfung rückt näher - Bayer bekommt politische Unterstützung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.11.25
|Bayer-Aktie gibt nach: Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung - neue Finanzvorständin gewählt (Dow Jones)
|
31.10.25
|Bayer-Aktie gefragt: Mögliche weitere rechtliche Schritt nach Niederlage im Fall Erickson geplant (Dow Jones)
|
27.10.25
|Bayer-Aktie sinkt trotzdem: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant (Dow Jones)
|
01.09.25
|Bayer-Aktie fällt: Rückschlag bei Herzmittel-Studie (finanzen.at)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|10,90
|4,81%
|Bayer
|44,07
|5,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.