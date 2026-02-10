Alphabet C Aktie

Alphabet C

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

10.02.2026 17:02:41

EU genehmigt Googles 32-Milliarden-Dollar-Kauf von Wiz

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat grünes Licht für Googles 32 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Cybersicherheitsstartups Wiz gegeben. Die Kartellwächter der Europäischen Union erklärten, dass der Deal den Wettbewerb in der EU nicht beeinträchtigen werde. Kunden könnten zu Wettbewerbern wechseln, wenn Google die Sicherheitsplattform von Wiz mit seinen eigenen bestehenden Produkten bündeln oder wenn die Plattform von Wiz mit einer Cloud, die mit Google konkurriert, inkompatibel werden würde. "Google liegt mit Blick auf die Marktanteile im Bereich Cloud-Infrastruktur hinter Amazon und Microsoft, und unsere Bewertung hat bestätigt, dass Kunden weiterhin glaubwürdige Alternativen und die Möglichkeit haben werden, den Anbieter zu wechseln", sagte die zuständige EU-Kommissarin Teresa Ribera.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 11:03 ET (16:03 GMT)

