EU genehmigt RWE-Kauf von Eemshaven/Magnum von Vattenfall

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat den Erwerb der alleinigen Kontrolle über das niederländische Unternehmen NewCo Eemshaven B.V. durch RWE nach der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt.

NewCo Eemshaven soll neu gegründet werden und das Gaskraftwerk Magnum in Eemshaven, im Norden der Niederlande, betreiben.

Laut Mitteilung kam die EU-Wettbewerbsbehörde zu dem Schluss, dass die geplante Übernahme wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist, da die gemeinsame Marktposition nach dem Zusammenschluss begrenzt ist und es in den Niederlanden große Wettbewerber gibt. Außerdem würden keine Anreize für besondere wettbewerbsfeindliche Strategien bestehen.

RWE hatte im Juni angekündigt, vom schwedischen Versorger Vattenfall dessen niederländisches Kraftwerk Magnum mit einer installierten Kapazität von 1,4 Gigawatt zu erwerben, für 500 Millionen Euro. Magnum befindet sich in unmittelbarer Nähe zum RWE-Kraftwerk in Eemshaven und soll durch Umstellung auf Wasserstoff die Transformation der Stromerzeugung in den Niederlanden unterstützen.

Das mit Steinkohle und Biomasse betriebene Kraftwerk ist dank seines Konstruktionsdesigns bereits heute "wasserstofffähig", teilte RWE im Juni mit.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2022 07:59 ET (12:59 GMT)