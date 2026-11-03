JD.com Aktie
WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066
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03.11.2026 11:50:38
EU genehmigt Übernahme von MediaMarktSaturn unter Auflagen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com genehmigt. Um Wettbewerbsbedenken auszuräumen, müssen sich die Unternehmen aber an Bedingungen halten, wie die Behörde mitteilte./wea/DP/mis
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Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)
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21.08.26
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20.08.26
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12.08.26
|Ausblick: JDcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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02.06.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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28.05.26
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28.05.26
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Analysen zu JD.com Inc (spons. ADRs)
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