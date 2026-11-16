UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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16.11.2026 11:40:38
EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme
BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk
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Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|83,48
|-0,43%
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