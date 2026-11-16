UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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16.11.2026 11:40:38

EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank UniCredit bekommt für ihre Pläne zur Übernahme der Commerzbank grünes Licht der Wettbewerbshüter in Brüssel. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit./als/ben/wea/DP/stk

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10.11.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
10.11.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
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UniCredit S.p.A. 83,48 -0,43% UniCredit S.p.A.

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