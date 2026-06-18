|Grünes Licht
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18.06.2026 16:42:00
EU gibt Zustimmung: KNDS kann unter gemeinsamer Kontrolle von KfW und Giat
Die Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die EU-Kommission mit. KNDS ist aus der Fusion des deutschen Unternehmens Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Nexter hervorgegangen, und wird von Giat und Wegmann & Co kontrolliert. Beide halten jeweils einen Anteil von 50 Prozent. Die KfW will einen Anteil von 40 Prozent von Wegmann & Co erwerben.
DJG/DJN/brb/sha
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