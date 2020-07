EU-Gipfel soll mit viel Verspätung in großer Runde weitergehen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit siebenstündiger Verspätung sollen die schwierigen Verhandlungen beim EU-Sondergipfel zum Corona-Plan am Sonntagabend in großer Runde fortgesetzt werden. Das Abendessen der 27 Staats- und Regierungschefs solle um 19.00 Uhr beginnen, teilten Diplomaten in Brüssel mit. Zuvor hatte Ratschef Charles Michel in stundenlangen Einzel- und Gruppengesprächen versucht, einen Kompromiss in den völlig verkeilten Verhandlungen auszuloten.

Der Sondergipfel über das milliardenschwere Paket aus Coronaplan und EU-Haushalt hatte am Freitagvormittag begonnen und war ursprünglich auf zwei Tage angesetzt. Da bis zum späten Samstagabend aber keine Einigung gefunden worden war, hängte Ratschef Michel den Sonntag noch dran. Geplant war eigentlich, das Plenum der 27 Staats- und Regierungschefs um 12.00 Uhr zu beginnen./wim/DP/nas