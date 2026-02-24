24.02.2026 16:49:41

EU-Handelskommissar strebt Zustimmung zum US-Handelsabkommen im März an

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic strebt eine Abstimmung des EU-Parlaments über die Handelsvereinbarung mit den USA nun im März an. "Es ist zwingend erforderlich, dass wir den Prozess zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der gemeinsamen Erklärung weiter vorantreiben", sagte Sefcovic am Dienstag vor Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Eine endgültige Abstimmung im März "muss unser Hauptziel bleiben, natürlich unter der Bedingung, dass wir mehr Klarheit von den USA erhalten", erklärte er.

Europäische Parlamentarier hatten sich am Montag darauf geeinigt, die Gespräche und eine Abstimmung über rechtliche Aspekte des sogenannten Turnberry-Abkommens wieder auf Eis zu legen. Hintergrund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA vom Freitag, wonach die globalen Zölle von Präsident Donald Trump illegal sind.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 10:50 ET (15:50 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen