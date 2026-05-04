04.05.2026 14:33:39

EU-Handelskommissar trifft US-Handelsbeauftragten Greer

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird voraussichtlich am Dienstag in Paris mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, die Zölle auf Autos aus der EU anzuheben. Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte mit, dass sich Sefcovic am Rande eines G7-Treffens mit Greer treffen werde.

Trump hat angekündigt, die Zölle auf EU-Autos von 15 auf 25 Prozent anzuheben, da die EU das im vergangenen Jahr mit den USA geschlossene Handelsabkommen nicht vollständig einhalte. Im Rahmen dieses Abkommens senkte die EU die Zölle auf US-Waren, während für Waren aus der EU ein Zollsatz von 15 Prozent festgelegt wurde.

Die EU steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen über Rechtsvorschriften, die die Zölle auf US-Waren senken sollen. Die Kommission erklärte nach Trumps Ankündigung, dass sie die notwendigen Schritte zur Umsetzung des Abkommens mit den USA unternehme und die US-Regierung während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden halte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen