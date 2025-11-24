Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|
24.11.2025 14:50:40
EU hat Bedenken wegen Übernahme von Downtown durch Universal Music
Von Maitane Sardon
DOW JONES--Die EU-Kommission geht den nächsten Schritt bei der Kartellprüfung der Übernahme von Downtown Music durch Universal Music. Wie die Kommission mitteilte, hat sie Universal Music schriftlich darüber informiert, dass die geplante Übernahme des US-Labels für 775 Dollar ihrer Ansicht nach den Wettbewerb im Großhandelsvertrieb von Musikaufnahmen reduzieren könnte.
Die Kommission ist besorgt, dass Universal durch den Deal über Downtowns Plattform Zugang zu geschäftlich sensiblen Daten erhält und dadurch einen unfairen Vorteil erlangt.
Die EU-Kommission hatte im Juli eine formelle Untersuchung eingeleitet. Diese wurde zwischenzeitlich unterbrochen, während die Kommission auf weitere Informationen von den Unternehmen wartete. Im Oktober wurde die Untersuchung dann wieder aufgenommen. Die Kartellwächter haben sich selbst eine Frist bis zum 6. Februar gesetzt, um über die Genehmigung zu entscheiden.
Universal reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 08:50 ET (13:50 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Musicmehr Nachrichten
Analysen zu Universal Musicmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Universal Music
|22,16
|-2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow freundlich erwartet -- ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Montagshandel kräftige Zuschläge. Die US-Börsen legen zu. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.