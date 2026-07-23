Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.07.2026 12:23:19
EU imposes €890 million competition fine on Google over its Play app store and search
The European Commission said it found that Google had preferenced its search engine and app store in ways that unfairly harmed competition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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