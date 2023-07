EU-Insider - Kleines Zeitfenster für Atomabkommen mit dem Iran

Washington (Reuters) - Im Atomstreit mit dem Iran gibt es nach Darstellung eines EU-Insiders ein Zeitfenster bis Ende 2023, um ein neues Abkommen zu erzielen.

Man habe vielleicht eine kleine Chance, die Gespräche über eine Rückkehr zu dem Abkommen oder zumindest eine Deeskalationsvereinbarung vor Jahresende wieder aufzunehmen, sagte der Insider am Dienstag in Washington. Er bezog sich auf das internationale Atomabkommen mit dem Iran, das 2015 geschlossen und 2018 von US-Präsident Donald Trump einseitig gekündigt wurde. Nach US-Schätzungen könnte der Iran nun in etwa zwölf Tagen genug spaltbares Material für eine Atombombe herstellen. Unter dem Abkommen wurde die Zeit noch auf ein Jahr geschätzt.

Der EU-Vertreter erwartet zudem nach eigener Darstellung keine Probleme dabei, die EU-Länder von einer Fortsetzung der im Oktober auslaufenden Raketen-Sanktionen gegen den Iran zu überzeugen. Insider hatten Reuters im Juni gesagt, es gebe drei Gründe, die Maßnahmen aufrechtzuerhalten: Russlands Einsatz iranischer Drohnen gegen die Ukraine; die Gefahr, dass der Iran ballistische Raketen an Russland übertrage; und um dem Iran die Zugeständnisse aus dem Atomabkommen vorzuenthalten, nachdem die Regierung in Teheran seinerseits ihre Verpflichtungen nicht mehr erfülle. Die islamische Republik weist den Vorwurf zurück, nach Kernwaffen zu streben.

