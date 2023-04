EU-Institutionen wohl einig bei Hilfspaket für Chip-Industrie

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union hat einem Insider zufolge grünes Licht für Hilfen für die Chip-Industrie gegeben.

Vertreter von Kommission, Parlament und Mitgliedsstaaten hätten sich auf ein rund 43 Milliarden Euro schweres Paket verständigt, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Europa gegenüber den USA und Asien gestärkt werden soll, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag. Die EU versucht mit dem Paket unter anderem im Wettlauf um die Ansiedlung neuer Chipwerke zu punkten. Mit dem "European Chips Act" soll der weltweite Produktionsanteil von Halbleitern in Europa binnen zehn Jahren auf 20 Prozent verdoppelt werden.

(Bericht von Foo Yun Chee, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)