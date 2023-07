EU investiert mehr als 400 Millionen Euro in Hochschulnetzwerke

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU gibt für einen Zeitraum von vier Jahren mehr als 400 Millionen Euro für 50 Hochschulnetzwerke in Europa im Rahmen des Bildungsprogramms Erasmus+ aus. Die an den Netzwerken beteiligten Hochschulen entwickeln nach Angaben der EU-Kommission von Montag eine langfristige Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation über die nationalen Grenzen hinweg. Studierende können demnach von einem transnationalen und innovativen Bildungsangebot profitieren.

An den 50 Netzwerken nehmen laut Kommission mehr als 430 Bildungseinrichtungen aus allen EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der Türkei teil. Außerdem kooperieren die Hochschulen mit Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen sowie regionalen und lokalen Behörden./cjo/DP/ngu