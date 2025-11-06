Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
06.11.2025 16:31:14
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq ein (Spiegel Online)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Boerse AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|21,60
|0,93%
|Deutsche Börse AG
|210,30
|-4,28%
|Nasdaq Inc
|74,81
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.