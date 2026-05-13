Members Aktie
WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005
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13.05.2026 14:39:26
EU invites Taliban members to discuss Afghan migrant returns
The European Commission has invited officials from Afghanistan's Taliban to discuss the returns of certain migrants. It's controversial on humanitarian grounds, and because Brussels doesn't recognize Taliban authority.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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