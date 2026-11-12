12.11.2026 06:14:39

EU-Klimakommissar von 'Zirkus' Klimagipfel enttäuscht

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hat Zweifel daran geäußert, dass die jährlichen Weltklimakonferenzen den nötigen Fortschritt im Kampf gegen die Krise bringen. "Wenn man etwas Abstand nimmt und sich die letzten fünf, sechs, sieben oder acht Klimakonferenzen ansieht, war Dubai zwar ein positives Beispiel, doch viele andere haben in Bezug auf ihre Ergebnisse eher enttäuscht", sagte Hoekstra in einem Interview des Nachrichtenagentur-Netzwerks European Newsroom (enr), zu dem auch die Deutsche Presse-Agentur gehört.

In Dubai hatten sich die Staaten vor drei Jahren auf die schrittweise Abkehr von Kohle, Öl und Gas geeinigt - was danach jedoch nicht weiter voranging.

"Die Menschen erwarten mehr von ihren Politikern"

Mit Blick auf die Klimakonferenz im vergangenen Jahr am Rande des Amazonasgebiets in Brasilien kritisierte Hoekstra: "40.000 Menschen fliegen in den Regenwald, um dann etwas zu liefern, das zwar ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber bei weitem nicht das, was die Welt braucht. Ich meine, die Menschen erwarten mehr von ihren Politikern, und das zu Recht." Für den durchschnittlichen Fernsehzuschauer wäre dies leichter zu verstehen, "wenn dieser ganze Zirkus herausragende Ergebnisse liefern würde". Der Gipfel in Brasilien scheiterte letztendlich wegen des Widerstands einiger Staaten daran, sich auf einen Fahrplan für die Abkehr von Kohle, Öl und Gas zu einigen.

Fokus auf die Umsetzung

Hoekstra, der in der kommenden Woche beim diesjährigen Klimagipfel in Antalya erwartet wird, betonte, er habe bei den Vereinten Nationen und den Gastgebern dafür geworben, den Fokus auf die Umsetzung von Klimapolitik zu setzen und Klarheit zu schaffen./rdz/DP/zb

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