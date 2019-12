EU-Kommissar Hahn sieht mehrjährigen Finanzrahmen auf gutem Weg

Laut dem EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat es am Mittwoch einen ersten Austausch unter den EU-Mitgliedsstaaten auf Botschafterebene zu dem neuen finnischen Vorschlag für den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 gegeben. Ein "positiver Befund" sei dabei, dass alle "irgendwie unglücklich" gewesen seien.

Dies sei "ein gutes Zeichen", dass man sich auf dem "richtigen Weg" befinde. Wichtig sei nur, dass das "Level des Unglücklichseins ungefähr gleich verteilt" sei, so Hahn vor österreichischen Journalisten. Innerhalb der EU gehen die Meinungen stark auseinander, welchen Beitrag jedes Land für das künftige EU-Budget leisten muss. Am Montag legte die finnische EU-Ratspräsidentschaft einen neuen Kompromissvorschlag vor.

Die EU-Länder sollen demnach 1,07 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zum Gemeinschaftshaushalt beitragen, wie aus dem Papier, das an die EU-Staaten gesendet wurde, hervorgeht. Zuvor hatte Finnland 1,03 bis 1,08 Prozent vorgeschlagen.

Die EU-Kommission hatte bereits im Frühsommer 2018 noch unter der Leitung von Jean-Claude Juncker einen Budgetvoranschlag unterbreitet. Dieser sieht eine Erhöhung des Mehrjahresbudgets auf 1,114 Prozent der Wirtschaftsleistung vor.

Laut Hahn dient der Vorschlag der Kommission als "Beurteilungsmaßstab". Der Entwurf sei ein "sorgfältig vorbereiteter Kompromiss" zwischen den sogenannten "Nettozahler"-Staaten, die weniger zahlen wollen (dazu zählt Österreich), der großen Mehrheit derer, die mit dem Vorschlag der Kommission einverstanden sind, und jenen, die sogar noch ambitiöser sind. Auch das EU-Parlament fordert mehr, nämlich 1,3 Prozent.

Der Parlamentsvorschlag ist laut Hahn "immer ambitiöser" als der Kommissionsvorschlag. Dieser liege "traditionell irgendwo in der Mitte". Die Kommission habe das "Vorschlagsrecht". "Entscheider" seien auf der einen Seite der Europäische Rat, also die Mitgliedsstaaten, und auf der anderen das Europäische Parlament. Zwischen den beiden finden die Verhandlungen statt, die EU-Kommission agiere dabei als "ehrlicher Makler" und so werde man sich "sukzessive einem Ergebnis" nähern. Gewartet werde nur noch darauf, dass der Europäische Rat seine Verhandlungsposition definiert.

Hahn rechnet damit allerdings nicht mehr innerhalb der nächsten Woche, in der ein EU-Gipfel in Brüssel stattfindet. Er betonte aber die Notwendigkeit schnell eine Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen zu erreichen. "Idealerweise" erfolge dieser unter der kroatischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2020.

Auch Kroatien sieht die große Herausforderung für den kommenden Ratsvorsitz in der Vorbereitung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, wie Irena Andrassy, ständige Vertreterin Kroatiens bei der EU, am Mittwoch in Brüssel sagte. Dabei handle es sich um das "Kernstück dessen, was die EU machen wird".

Für Kroatien, das am 1. Jänner den Vorsitz von Finnland übernimmt, ist es die erste Ratspräsidentschaft seit dem EU-Beitritt vor sechseinhalb Jahren. Deutschland übernimmt in der zweiten Hälfte 2020 den EU-Ratsvorsitz. Kommt es erst zu einer Einigung während der deutschen Ratspräsidentschaft, könnte das den Start von wichtigen EU-Programmen und deren Finanzierung verzögern.

