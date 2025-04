EU-Kommissar kündigt im Zollstreit Gespräch mit USA an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der neuen Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump will EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Freitag das Gespräch mit der US-Seite suchen. Das kündigte der EU-Politiker auf der Plattform X an. "Wir werden ruhig, sorgfältig gestaffelt und einheitlich vorgehen, um unsere Reaktion zu kalibrieren und gleichzeitig ausreichend Zeit für Gespräche zu haben", schrieb Sefcovic. Geplant ist eine Videoschalte mit seinen US-Pendants am Nachmittag.

Sollten sich beide Seiten nicht auf einen fairen Deal einigen können, werde die EU indes nicht tatenlos zusehen, so Sefcovic. "Ungerechtfertigte Zölle werden unweigerlich nach hinten losgehen."/jcf/DP/mis