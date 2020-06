EU-Kommissarin Vestager will US-Tech-Konzerne schärfer regulieren

FRANKFURT (Dow Jones)--EU-Kommissarin Margrethe Vestager will in den kommenden Monaten die Tech-Regulierung verschärfen. "Wir müssen digitale Märkte künftig besser regulieren als bisher und sammeln dafür gerade Ideen", sagte Vestager der Welt am Sonntag. "Ich habe nichts dagegen, wenn erfolgreiche Firmen groß werden. Aber ich will verhindern, dass sich monopolartige Situationen, wie wir sie bei Amazon, Google und Facebook erleben, auf neuen Märkten wiederholen. Dafür brauchen wir Instrumente, mit denen wir verhindern, dass Märkte kippen und nur noch ein Unternehmen den Markt kontrolliert."

Sie warnte, dass die großen US-Technologiekonzerne in der Krise noch dominanter geworden sind. "In den vergangenen Wochen waren wir alle fasziniert davon, was digital alles möglich ist. Aber Corona hat gezeigt wie abhängig wir von US-Konzernen sind, und das war ein Weckruf", sagte sie der Zeitung. "Dass die großen Tech-Unternehmen durch die Corona-Krise gestärkt wurden, macht es nur noch dringender, dass auch auf digitalen Märkten alle nach den gleichen Spielregeln spielen."

Die dänische Politikerin will die großen Internetkonzerne zudem künftig stärker zur Verantwortung ziehen als bisher. "Wir können die großen Internet-Konzerne nicht zwingen, kleiner und weniger dominant zu werden. Sie können nicht ändern, wer sie sind, aber sie können ihr Verhalten ändern, und das werden wir in Europa künftig erwarten", sagte sie. "Digitalunternehmen müssen künftig Verantwortung für ihre Angebote übernehmen. Das schließt die großen Konzerne ein."

June 06, 2020