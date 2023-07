EU-Kommission - Vorerst kein Handelsabkommen mit Australien

Brüssel/Berlin (Reuters) - Aus dem von der deutschen Wirtschaft geforderten raschen Abschluss eines australisch-europäischen Freihandelsabkommens wird vorerst nichts.

Beide Seiten hätten es nicht geschafft, die Verhandlungen zu Ende zu führen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Die EU und Australien hatten 2018 Verhandlungen aufgenommen und zuletzt in Aussicht gestellt, ein Abkommen am Rande des noch bis Mittwoch laufenden Nato-Gipfels in Litauen unter Dach und Fach zu bringen. "Wir bedauern, dass es diese Woche nicht möglich war, unsere Gespräche mit Australien abzuschließen", sagte der Kommissionssprecher. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber es bedarf weiterer Arbeit, um wichtige offene Fragen anzugehen."

Zuvor hatte sich die deutsche Wirtschaft für einen Abschluss am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius ausgesprochen, an dem der australische Premierminister Anthony Albanese teilnimmt. Dies wäre "ein Riesenschritt, um die Lieferkettendiversifizierung der heimischen Wirtschaft voranzubringen", sagte der Außenhandelschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters. "Die deutsche Industrie und Volkswirtschaft insgesamt sind gerade jetzt auf australische Rohstoffe angewiesen." Das gemeinsame Handelsabkommen könnte ein Ausrufezeichen gegen den weltweit zunehmenden Protektionismus setzen. Es hätte Zölle umfassend abgeschafft und neue Markzugänge etwa für öffentliche Beschaffungsmärkte und im Dienstleistungsbereich gesichert, sagte Treier.

Die DIHK fordert die EU dazu auf, sich auch über Australien hinaus stärker in der wirtschaftlichen Potenzialregion Indopazifik engagiert. Allein das deutsche Handelsvolumen mit der Region summiere sich auf mehr als 400 Milliarden Euro - fast ein Fünftel des deutschen Außenhandels. "Der Ausbau und die Sicherung dieser Handelsbeziehungen, an denen Millionen Arbeitsplätze in Europa hängen, sollte im Fokus der handelspolitischen Zeitenwende der EU stehen", sagte Treier. Weitere Handelsabkommen mit Indien, Indonesien, Thailand, den Philippinen und Malaysia sollten abgeschlossen werden, auch um durch eine stärkere Diversifizierung die derzeitigen Lieferkettenprobleme zu reduzieren.

Die Corona-Pandemie hat vielen Unternehmen vor Augen geführt, wie abhängig sie von Lieferungen aus dem Ausland sind - etwa aus China. Das wiederholte sich mit dem im Februar 2022 begonnen russischen Krieg gegen die Ukraine, der wegen der hohen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu einer Energiekrise führte.

