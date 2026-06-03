KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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03.06.2026 15:53:00

EU-Kommission: Europa soll bei Chips, Cloud und KI unabhängiger werden

Wichtige Daten liegen bei US-Cloud-Anbietern, Europas Autoindustrie zählt auf Chips aus China. Brüssel will nun dafür sorgen, dass Europa bei digitaler Infrastruktur eigenständiger wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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