KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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03.06.2026 15:53:00
EU-Kommission: Europa soll bei Chips, Cloud und KI unabhängiger werden
Wichtige Daten liegen bei US-Cloud-Anbietern, Europas Autoindustrie zählt auf Chips aus China. Brüssel will nun dafür sorgen, dass Europa bei digitaler Infrastruktur eigenständiger wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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