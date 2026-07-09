EU-Kommission akzeptiert SAPs Zugeständnisse im EU-Wettbewerbsverfahren

DOW JONES--Die Europäische Kommission hat die von SAP gemachten Zugeständnisse zur Ausräumung von Wettbewerbsbedenken bei Wartung und Support akzeptiert. Wie die EU-Wettbewerbshüter mitteilten, sind die von SAP gemachten endgültigen "Verpflichtungsangebote" geeignet, ihre Wettbewerbsbedenken auszuräumen. Die EU habe daher beschlossen, sie nach EU-Kartellvorschriften für SAP für rechtsverbindlich zu erklären. Sie würden weltweit zehn Jahre in Kraft bleiben und ihre Umsetzung von einem sogenannten Überwachungstreuhänder überwacht, der der Kommission während der Geltungsdauer regelmäßig Bericht erstattet.

Im Einzelnen wird SAP die Bedingungen für die Aufgliederung der SAP-Landschaft seiner Kunden in getrennte Teile präzisieren, damit die Kunden für jeden Teil zwischen unterschiedlichen Wartungs- und Support-Anbietern wählen und sich für Support von SAP in unterschiedlichem Umfang oder auch gegen einen Support entscheiden können. Außerdem sollen Kunden die Möglichkeit haben, in spezifischen Szenarien ihre Lizenzen zu kündigen, sodass die entsprechenden Wartungs- und Support-Gebühren entfallen. Dazu gehören beispielsweise Insolvenz des Kunden, Personalabbau um mindestens 10 Prozent, Veräußerung eines Geschäftsbereichs, aber auch gescheiterte Implementierungsprojekte, bei denen SAP die Verantwortung für das Scheitern trägt.

Die EU-Kommission hatte die Verpflichtungsangebote im November und Dezember einem Markttest unterzogen, auf dessen Ergebnisse hin SAP die Zugeständnisse noch einmal überarbeitet habe.

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July 09, 2026 07:01 ET (11:01 GMT)