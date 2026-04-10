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10.04.2026 15:12:38
EU-Kommission begrüßt angekündigte Gespräche von Israel und Libanon
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission begrüßt die geplanten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon. "Wir blicken dem konkreten Beginn der Gespräche und deren Ergebnissen erwartungsvoll entgegen", sagte ein Sprecher in Brüssel.
Diplomatie sei der einzige Weg und alle Parteien müssten das humanitäre Völkerrecht ohne Einschränkungen einhalten. Zugleich forderte der Sprecher die sofortige Einstellung der Angriffe im Libanon.
Das US-Außenministerium richtet in der kommenden Woche Gespräche zwischen dem Libanon und Israel aus. Dabei soll es um die Verhandlungen über eine Waffenruhe gehen, wie ein Beamter des Ministeriums am Donnerstag bestätigte./wea/DP/men
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