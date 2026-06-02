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02.06.2026 21:30:00
EU-Kommission bewertet Lage im heimischen Defizitverfahren
Marterbauer hatte dies beim letzten Treffen mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen in Brüssel erklärt. Wien habe Brüssel wie geplant Ende April die neuesten Zahlen gemeldet. Österreich sei aus seiner Sicht immer noch gut unterwegs, das Verfahren wie geplant 2028 abzuschließen.
Die Kommission hatte in ihrer kürzlich veröffentlichten Frühjahrs-Wirtschaftsprognose für dieses und kommendes Jahr für Österreich ein Budgetdefizit von 4,1 Prozent des BIP vorausgesagt und rechnet damit, dass dieses "im Großen und Ganzen unverändert bleibt". Die EU hatte vor einem Jahr ein Defizitverfahren gegen Österreich gestartet, weil Österreich mit seinem Budgetdefizit von 4,7 Prozent des BIP 2024 und den geplanten 4,5 Prozent für 2025 klar über der erlaubten Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung der sogenannten Maastricht-Kriterien der EU lag.
fan/mri/ar
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