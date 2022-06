EU-Kommission empfiehlt auch für Moldau Kandidatenstatus

BRüSSEL (AFP) -- Die EU-Kommission will der Ukraine und dem Nachbarland Moldau den Status als Beitrittskandidaten gewähren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen knüpfte dies aber am Freitag in Brüssel in beiden Fällen an umfangreiche Reformen. Für Georgien empfahl sie dagegen vorerst nur eine "europäische Perspektive" ohne offiziellen Kandidatenstatus.

