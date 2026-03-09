Enel Aktie

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

09.03.2026 13:57:19

EU-Kommission: Energieversorgung in Europa ist stabil

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission sieht die Versorgung mit Öl und Gas trotz des Iran-Kriegs weiter nicht unmittelbar gefährdet. "Europa ist trotz seiner hohen Abhängigkeit von den globalen Märkten als Nettoimporteur von Energie gut vorbereitet", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde.

Europa beziehe Gas und Öl von verschiedenen Anbietern. Zudem gebe es strategische Reserven: Die Öl-Notvorräte seien gefüllt und auch die Gas-Vorräte seien hoch genug, um Europa bis zum Ende der Heizperiode zu versorgen. Die Auswirkungen auf die Versorgung seien vorerst auch deshalb begrenzt, weil die EU kein Öl oder Gas aus dem Iran importiere.

"Wir sind weit weniger besorgt über die Versorgungssicherheit als über die hohen Energiepreise", sagte die Sprecherin. Die Behörde kommentiere aber keine Marktpreise./wea/DP/stw

25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
24.02.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
23.02.26 Enel Kaufen DZ BANK
23.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,62 -0,32% E.ON SE
EnBW 66,40 -0,30% EnBW
Enel S.p.A. 9,50 0,90% Enel S.p.A.
Engie (ex GDF Suez) 26,95 1,20% Engie (ex GDF Suez)
RWE AG St. 53,84 2,47% RWE AG St.

