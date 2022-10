EU-Kommission erlaubt deutsche Beihilfe für Salzgitter-Dekarbonisierung

Von Ed Frankl

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat die deutsche Finanzierungsmaßnahme in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Salzgitter AG zur Dekarbonisierung ihrer Produktion genehmigt. Durch das Vorhaben werde die Freisetzung von 3,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr durch die Stahlproduktion mit erneuerbarem Wasserstoff vermieden, so die EU-Kommission in einer Mitteilung.

Die Beihilfe des deutschen Staates in Form eines direkten Zuschusses soll den Bau und die Installation einer Direktreduktionsanlage und eines Elektrolichtbogenofens unterstützen, die einen derzeit vom Stahlkonzern in Salzgitter betriebenen Hochofen ersetzen sollen. Dies werde auch dazu beitragen, die Abhängigkeit von fossilen russischen Brennstoffen zu verringern, erklärte die Kommission.

