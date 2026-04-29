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29.04.2026 12:28:38
EU-Kommission erlaubt höhere Strompreis-Hilfe für Industrie
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um die Industrie in der Energiekrise zu entlasten, erlaubt die EU ihren Mitgliedstaaten vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis für manche Firmen. Dafür passt die Europäische Kommission ihre strengen Regeln für staatliche Subventionen zeitweise an. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren./wea/DP/jha
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