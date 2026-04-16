16.04.2026 11:58:38

EU-Kommission genehmigt deutschen Industriestrompreis

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf seine Industrie mit einem vergünstigten Strompreis unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte die Maßnahme im Umfang von 3,8 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./tre/DP/nas

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