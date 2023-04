EU-Kommission genehmigte 120 Mio. Euro Beihilfe für Landwirtschaft

Die EU-Kommission hat eine österreichische Beihilferegelung in Höhe von rund 120 Millionen Euro zur Unterstützung von Erzeugern in der Landwirtschaft und der Aquakultur vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs genehmigt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Die dem zugrunde liegende Regelung unterstütze Maßnahmen, die für die Beschleunigung des grünen Übergangs und die Verringerung der Abhängigkeit von Brennstoffen von zentraler Bedeutung seien, hieß es weiter.

Ziel sei es, die Belastung durch die krisenbedingt gestiegenen Stromkosten, die sich negativ auf die Liquidität der förderfähigen Begünstigten und ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirken, zumindest teilweise abzufedern. Die Beihilfe werde 250.000 Euro Beihilfe pro landwirtschaftlichem Erzeuger bzw. 300.000 Euro pro Begünstigtem, der im Aquakultursektor tätig ist, nicht überschreiten, so die EU-Kommission. Auch müsse sie bis spätestens 31. Dezember 2023 gewährt werden. Die Beihilfen kommen demnach in Form von direkten Zuschüssen.

