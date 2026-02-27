|
27.02.2026 11:41:38
EU-Kommission kündigt Anwendung von Mercosur-Abkommen an
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten wird trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel an./aha/DP/mis
